Positiva al Covid fermata dai carabinieri: “Non volevo perdermi i saldi”

Una donna è uscita di casa nonostante fosse positiva al Covid: ai militari che l'hanno fermata ha confessato di voler approfittare dei saldi.

Una donna di 51 anni positiva al Covid ha violato la quarantena per andare a fare shopping e approfittare dei saldi invenali: è questa la giustificazione che ha fornito ai militari dell’Arma che l’hanno fermata e le hanno contestato il non rispetto delle norme.

Donna positiva fermata dai Carabinieri a Monza

I fatti si sono verificati a Renate, comune in provincia di Monza, domenica 30 gennaio 2022. Secondo quanto ricostruito, i Carabinieri hanno fermato la donna durante un controllo di routine e hanno constatato che, risultata positiva, avrebbe dovuto essere in isolamento. Le hanno dunque chiesto perché si trovasse fuori casa e la stessa ha dichiarato di voler approfittare dei saldi intimandoli anche di fare in fretta perché le stavano facendo perdere una svendita.

Donna positiva fermata dai Carabinieri a Monza: la giustificazione

Inizialmente avrebbe tentato di giustificarsi asserendo di aver già terminato l’isolamento e che probabilmente la banca dati non era stata ancora aggiornata. I Carabinieri, sebbene la scusa potesse essere plausibile, hanno comunque deciso di andare a fondo e hanno evidenziato che la donna era risultata ancora positiva al tampone di verifica di fine quarantena.

Avrebbe quindi dovuto continuare a rispettare l’isolamento fino al primo tampone negativo ed evitare di uscire di casa.