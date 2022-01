Positivi al covid mentre si attende di fare il vaccino, Bassetti prova a fare chiarezza

Matteo Bassetti spiega come ci si dovrebbe comportare nel caso si risulti positivi al covid prima di aver completato il ciclo del vaccino.

Il direttore di Malattie Infettive del San Martino di Genova, Matteo Bassetti, ha cercato di fare chiarezza su quale sia il corretto iter da seguire nel caso in cui si sia risultati positivi al covid mentre si era in attesa di ricevere il vaccino.

Positivi al covid in attesa di vaccino, le parole di Bassetti

“La domanda più frequente degli ultimi 15 giorni? – ha scritto Bassetti in un post su Instagram – Se sono risultato positivo al tampone per SarsCoV-2 e dovevo fare pochi giorni dopo la terza dose, quanto tempo devo aspettare per farla?“. “Io direi di almeno 6-8 settimane“, risponde il medico sottolineando anche che il contagio fornisce al paziente una buona copertura immunitaria nel breve – medio periodo.

Bassetti sui positivi al covid in attesa di vaccino

Nel suo schema riassuntivo sul corretto metodo da seguire quando si è contagiati durante l’iter vaccinale, Basseti risponde anche ad altre questioni. “Se sono vaccinato (doppia o tripla dose) e risulto positivo e asintomatico quanto tempo devo stare in isolamento?”, scrive il medico che poi aggiunde: “Io farei come gli inglesi e gli americani: 5 giorni con tampone in uscita che se è negativo può fare riemettere nella vita reale”.

Positivi al covid prima del richiamo del vaccino: il punto di Bassetti

L’obiettivo, palesato dallo stesso dottore genovese, dovrebbe essere dunque quello di semplificare l’intero percorso per le persone che risultano contagiate, cominciando però già dalla fase dei tamponi. “La prima cosa da fare – scrive ancora Bassetti – sarebbe di fare tamponi solo ai sintomatici e dietro prescrizione medica. Questo implica conoscere la differenza tra un sintomatico e un asintomatico. Lo sapranno quelli che decidono? Il problema – ha concluso – è capire se al Ministero della Salute vogliono farci uscire dalla complicazione che hanno creato”.