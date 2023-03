Posizione della Cina: Biden e Zelensky "quasi" sulla stessa linea

Dopo il recente viaggio di Xi Jinping a Mosca la posizione della Cina sulla guerra in Ucraina è al centro di analisi e giudizi del mondo occidentale: Joe Biden e Volodymyr Zelensky ad esempio sono “quasi” sulla stessa linea. In che senso? ll leader ucraino lamenta mancanza di mediazione per far finire il conflitto e il presidente Usa parla di “armi” spegando che almeno per adesso Pechino non ne ha inviate a Mosca.

Biden, Zelensky e la posizione della Cina

Zelensky è stato netto in una intervista al quotidiano giapponese Yomiuri Shimbun: “La Cina non si è proposta a Kiev come mediatore nel conflitto in Ucraina”. La delusione di Zelensky fa il paio con il valore strategico del fatto: “La Cina non mi ha inviato una proposta per fare da mediatore. Non ho ricevuto la proposta di incontrarci“. E ancora: “Inoltre, ho inviato messaggi diretti (a Pechino), attraverso canali diplomatici, dicendo che voglio parlare con il leader della Cina“.

“Almeno per ora non hanno inviato armi”

E Biden? In visita ad Ottawa ha detto: “La Cina non ha finora fornito nessuna arma alla Russia, nonostante i timori espressi dai Paesi occidentali che sostengono l’Ucraina”. Insomma, il presidente ha fatto capire che se Xi non ha mediato almeno non si è schierato. “Questo non vuol dire che non lo faranno, ma non l’hanno ancora fatto. Non prendo la Cina alla leggera. Non prendo la Russia alla leggera”. Ed ha definito le notizie su un avvicinamento fra Mosca e Pechino “esagerate”.