Possemato (Santa Famiglia): denatalità poco trattata dalla politica

Milano, 20 giu. (askanews) – “Sappiamo che il declino demografico con la denatalità e il conseguente invecchiamento della popolazione in Italia sono tematiche fondamentali che dovremmo trattare quotidianamente, ma poco rimangono nelle agende pubbliche ma anche poco vengono trattate dalla politica. Spesso mi chiedo per quale motivo, forse perché la politica oggi si pone il problema di risolvere i problemi del qui e ora? Perché per invertire la tendenza, per invertire la crisi delle culle vuote, noi avremo bisogno di programmare delle politiche attive che sin da ora vengono messe in atto e forse i risultati li vedremo tra dieci anni”. Così Donatella Possemato, Presidente della Onlus Donne for Life, nonché direttrice della Casa di Cura Santa Famiglia di Roma a proposito di denatalità.

“E allora io mi chiedo perché tutti insieme non convogliamo le nostre forze, non sensibilizziamo la politica a trattare questi argomenti? Perché, ricordatevi che la ricchezza di un paese dipende dall’andamento demografico”, ha concluso Possemato.