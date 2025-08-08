Possibile incontro tra Trump e Putin a Roma, ma Mosca smentisce

Mosca, 8 ago. (askanews) – Il possibile incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina, è al centro della politica internazionale di questi giorni con entrambi i leader che confermano che i preparativi per un vertice sono in corso. La TV americana Fox News ha ipotizzato che l’incontro possa tenersi a Roma con la mediazione della premier Meloni, ma la russa Tass smentisce, anche per la troppa vicinanza italiana a Kiev.

E da Mosca i russi sono divisi su questo vertice e su una eventuale tregua nel conflitto.

“Penso che Putin e Trump potrebbero concordare su qualcosa, almeno su una sorta di cessate il fuoco. Forse Trump non imporrà le sanzioni promesse alla Russia per ora, perché si ritorcerebbero contro di lui.” dice questo pensionato.

“Una sorta di congelamento del conflitto sarebbe una vittoria per tutte le parti, ma dovrebbe essere almeno di sei mesi”, afferma uno studente di 21 anni.

Trump ha trascorso i suoi primi mesi in carica cercando di mediare la pace in Ucraina, dopo essersi vantato di poter porre fine alla guerra in 24 ore. Nonostante i molteplici cicli di colloqui di pace, telefonate e visite diplomatiche una tregua sembra ancora lontana, e più volte Trump ha detto di non essere contento dell’atteggiamento di Putin, ma senza far seguire azioni davvero dissuasive contro Mosca.

“No, niente stop, questa è una guerra! Come si può fermare una guerra del genere, solo per compiacere qualcuno. Dobbiamo andare fino in fondo” replica questa donna.