Possibile revisione del Codice della Strada: Bignami propone "Multe in base al reddito"

Durante la presentazione del rapporto Dekra sulla sicurezza stradale, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Galeazzo Bignami ha lanciato l’ipotesi di revisionare il Codice della Strada per realizzare una proporzionalità tra sanzioni e reddito.

È ancora un elemento di studio

Lo stesso Bignami ci tiene a precisare che l’introduzione di multe legate al reddito «non è una decisione assunta o una certezza, ma un elemento di studio nell’ambito della revisione del Codice della Strada». Chi più ha più paga quando infrange le regole del codice stradale. Si tratta di un’idea giusta? Al momento non è chiaro. Si deve verificare, anzitutto, che si tratti di una proposta congrua alle logiche di equità sociale.

Salvini a favore del cambiamento

Riformato circa trent’anni fa, il Codice della Strada necessita anche per il leader della Lega una profonda revisione. Oltre alla proposta di parametrare le multe in base al reddito, sembra sia sul tavolo la possibilità di cambiare le regole per la patente a punti. Questo per dare un peso temporale alle sanzioni, prima ancora che economico e penale: si apre così una parentesi riflessiva su tutti i casi di incidente causati da persone che si mettono alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.