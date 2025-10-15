Possibili tagli di Trump ai programmi dei Democratici durante la chiusura del governo

La situazione del governo degli Stati Uniti si fa sempre più tesa, con il shutdown che si avvicina al quindicesimo giorno senza una soluzione all’orizzonte. In questo contesto, il presidente Donald Trump ha riacceso il dibattito, minacciando tagli significativi a quelli che definisce programmi Democratici. Queste affermazioni sono state rilasciate in una conferenza stampa, generando preoccupazione tra i funzionari e i cittadini americani.

Annunci e conseguenze dei tagli

In un’intervista con i giornalisti, Trump ha dichiarato che una lista di programmi destinati a essere tagliati sarà pubblicata a breve, indicativamente entro venerdì. Sebbene non abbia fornito dettagli specifici, ha chiarito che i programmi sostenuti dai Repubblicani rimarranno al sicuro. Questa strategia di comunicazione sembra mirare a mettere sotto pressione i Democratici, accusandoli di essere i responsabili della situazione attuale.

Tagli significativi al personale

Nel frattempo, la Casa Bianca ha già avviato un processo di riduzione della forza lavoro federale, con circa 4.200 dipendenti di otto agenzie governative che hanno ricevuto avvisi di riduzione del personale. I maggiori colpi sono stati inferti al Dipartimento del Tesoro, al Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani e ai Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie. Questi tagli non solo colpiscono i Democratici, ma includono anche programmi storicamente sostenuti da entrambe le parti politiche.

Impatto sui fondi federali

La crisi ha portato a una sospensione di 28 miliardi di dollari di finanziamenti federali per progetti di infrastrutture ed energia, in particolare in stati tradizionalmente favorevoli ai Democratici come California, Illinois e New York. Questi finanziamenti erano destinati a migliorare le condizioni in comunità a basso reddito, il che solleva interrogativi sulle conseguenze a lungo termine di tali decisioni.

Furlough e lavoro essenziale

Circa 750.000 dipendenti federali si trovano attualmente in congedo forzato dall’inizio del shutdown, mentre i lavoratori considerati ‘essenziali’ continuano a prestare servizio senza retribuzione. Questi ultimi sperano di ricevere i pagamenti arretrati una volta che la situazione sarà risolta. La Casa Bianca ha annunciato la decisione di riassegnare 8 miliardi di dollari da fondi esistenti per garantire la retribuzione ai membri militari e alle guardie costiere durante questo periodo di incertezza.

Stallo al Senato e futuro incerto

Il Senato si trova attualmente in una situazione di stallo riguardo a un progetto di legge per il finanziamento del governo, necessario per porre fine al shutdown. Un disegno di legge sostenuto dai Repubblicani, che mirava a estendere i finanziamenti governativi fino al 21 novembre, è stato bocciato con un voto di 49 a 45, prevalentemente lungo le linee di partito. Per passare, il progetto richiede 60 voti, ma i Repubblicani non sono riusciti a convincere un numero sufficiente di Democratici a unirsi a loro.

In questo contesto, i Democratici stanno bloccando il disegno di legge per costringere i Repubblicani a negoziare su questioni relative ai sussidi per la salute, rendendo la situazione ancora più complessa. La mancanza di un accordo rapido potrebbe portare a ulteriori tagli e a conseguenze negative per i servizi pubblici e per i cittadini americani.