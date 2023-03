Post Covid, Industria Felix premia 79 aziende del Nord Ovest

Torino, 24 mar. (askanews) – Nel post-Covid 7 aziende su 10 hanno prodotto utili nel Nord Ovest d’Italia. Lo sancisce l’inchiesta di Industria Felix Magazine e Cerved presentata all’Unione Industriali Torino: premiate 79 società del Nord Ovest, le più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili, in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

“Industria Felix è un evento significativo perché permette di raccontare il Made in Italy a 360 gradi attraverso dati oggettivi e quindi misurabili ma anche evidenziando tutto ciò che non è misurabile, la capacità innovativa, l’entusiasmo la determinazione che c’è nei nostri imprenditori” spiega l’assessora al lavoro della regione Piemonte, Elena Chiorino.

In Piemonte le tre province con la miglior crescita dei ricavi a livello percentuale sono Verbania, Vercelli e Alessandria con Torino quarta in classifica. In Liguria la provincia di Genova traina la regione per la miglior crescita dei ricavi. Crescita anche in Val d’Aosta con un 26,5% in più nel 2021.

Spiega Gianluca Coluccio, di Ria Grant Thornton: “Come società di revisione e consulenza a livello mondiale, per noi il tema della competitività e della sostenibilità è di fondamentale importanza”.

E per Valerio Locatelli, cofondatore di M&L Consulting Group: “Vorrei complimentarmi con tutte le 79 aziende premiate che peraltro operano in numerosi ambiti territoriali ed aree di attività. Nell’ambito del percorso di crescita ritengo che un’operazione di M&L assuma un ruolo strategico, in particolare la disponibilità di investitori che operano nello stesso ambito dell’impresa”

Conclude l’assessora Chiorino: “Oggi si è parlato di sostenibilità e affidabilità finanziaria, sono state premiate grandi aziende dei nostri territori. Sono belle storie che vogliamo valorizzare perché questa è l’Italia del Made in Italy che ci rende grandi nel mondo”.

L’evento è stato organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale supplemento con Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, col sostegno di Confindustria, con i patrocini di Regione Piemonte, Agenzia Piemonte Lavoro, Simest, Unione Industriali Torino, con le media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews e con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Plus Innovation, M&L Consulting Group, ed è stato presentato dalla giornalista e conduttrice del Tg1 Maria Soave.

Qui di seguito i nomi delle 79 aziende premiate, che interverranno con i rispettivi vertici, distinte per provincia in relazione alla sede legale. LIGURIA (22). Genova (11): Bf Gallery S.R.L., Deref S.P.A, Edil Due S.R.L., Liguria Digitale S.P.A., Merito S.R.L., Navalimpianti S.P.A., Oleogen S.R.L., Pastorino Giacomo S.R.L., Pinfabb S.R.L., Polypipe Italia S.R.L., Va.Ni.Ca S.R.L.. La Spezia (6): Cantine Lunae Bosoni S.R.L., Edilbrija S.R.L., Elsel S.R.L., Euroguarco S.P.A., Mediadent Sarzana S.R.L., Sun – Times S.R.L.. Savona (3): Coop Liguria Società Cooperativa Di Consumo, Edil Leka S.R.L., Zpmc Italia S.R.L.. Imperia (2): Mastelli S.R.L., Arimondo S.R.L.. PIEMONTE (51). Torino (26): 2A S.P.A., A&E G Termann Italy S.P.A., Acus S.P.A., Arc En Ciel Società Cooperativa Agricola, Batitunnel Italia S.R.L, Bluethink S.P.A., Commerciale Tubi Acciaio S.P.A., Environment Park S.P.A., Eredi Campidonico S.P.A., Fiorentini Alimentari S.P.A., G. Giappichelli Editore S.R.L., Goma Elettronica S.P.A., Istra S.R.L., Mattioli S.P.A., National Molding Italia S.R.L., Nordfer S.R.L., Osai Automation System S.P.A., Romi Italia S.R.L., S.I.D.A.T. S.P.A., Sipal S.P.A., Smart S.R.L., Società Metropolitana Acque Torino S.P.A., Synesthesia S.R.L. Società Benefit, T.R. Express S.R.L., Trigenia S.R.L., Tristone Flowtech Italy S.R.L.. Cuneo (10): Beco Bearings & Components S.R.L, Edil Costruzioni Arapi F.Lli S.R.L., Isomed S.R.L., Merlo S.P.A., Newatt S.R.L., Nord Ovest S.P.A., Rolando S.R.L., Silvateam S.P.A., Simic S.P.A., Tomatis Lamiere S.R.L.. Alessandria (6): A.M.Di. S.R.L., Impresa Paroldi Giuseppe & C. S.R.L., Lenti & Villasco S.R.L., Metlac S.P.A., Patelec Cords And Cables S.R.L., Raselli Franco S.P.A.. Novara (6): Balchem Italia S.R.L., Igor S.R.L., Il Flessibile di Nicastri & C. S.R.L., Nubilaria S.R.L., Procos S.P.A., Vinzia Fratelli S.P.A.. Vercelli (3): C.G.T. S.P.A., Emmaus S.P.A., Gallazzini S.P.A..