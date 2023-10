La pausa pranzo sta diventando sempre più onerosa per i lavoratori: un pasto medio consumato fuori dall’ambiente lavorativo ora comporta una spesa media di 14,89 euro, registrando un aumento dell’8% rispetto ai prezzi precedenti alla pandemia.

Pausa pranzo più costosa: aumento dei costi alimentari

I costi di alimenti di base come pasta, acqua, dolci e caffè, insieme a panini e tramezzini, hanno registrato incrementi significativi, spesso oltre il 10%. Secondo un’indagine condotta da Federconsumatori, se una persona dovesse consumare quotidianamente pasti fuori casa presso bar e tavole calde durante ogni giorno lavorativo, ciò comporterebbe una spesa mensile di circa 300 euro. Questi aumenti dei prezzi alimentari stanno pesando notevolmente sulle tasche dei consumatori, richiedendo una riconsiderazione delle abitudini alimentari e delle spese.

Inoltre, i costi dei prodotti offerti dai bar e dalle tavole calde sono cresciuti dell’11% rispetto al 2019.

Lo studio condotto dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori

L’indagine è stata condotta dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, come riporta il sito repubblica.it, il quale non si è limitato ad analizzare solamente i prezzi nei bar, ma ha anche effettuato un confronto dei costi dei prodotti essenziali utilizzati per preparare il pranzo autonomamente, disponibili nei supermercati. Questa analisi completa permette di valutare non solo il costo dei pasti consumati fuori casa, ma anche la situazione dei consumatori che optano per la preparazione dei pasti in proprio.