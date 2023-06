Post Malone e Gloria Estefan nella Songwriters Hall of Fame

ilano, 16 giu. (askanews) – Post Malone e Gloria Estefan, ma anche Jeff Lynne, Teddy Riley e Liz Rose hanno fatto il loro ingresso nella Songwriters Hall of Fame, dedicata ai più importanti autori di canzoni dell’industria musicale statunitense. Estefan è la prima cantante ispanica a ricevere l’onorificenza. La cerimonia di Gala si è tenuta a New York.

“Entri in studio e non sai mai cosa vuoi fare, o non sai mai cosa vuoi fare e viene fuori e comunque ti senti in questo momento”, dice il premiato Post Malone riguardo al suo processo creativo.