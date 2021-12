Un sms truffa ricevuto da migliaia di clienti di Poste Italiane rischia di rubare i dati degli utenti e ottenere servizi a nome delle vittime.

Diversi utenti di Poste Italiane sono stati presi di mira da un sms truffa che rischia di rubare le proprie credenziali per collegarsi al sito e dare accesso a tutti i servizi personali. Questo il testo:

“Gentile cliente, il suo conto è stato momentaneamente sospeso per motivi di sicurezza. Per poterne ripristinare la completa funzionalità,dopo aver effettuato l’accesso le verrà chiesto di immettere alcuni dati per confermare la sua identità. N.B. al fine di rimuovere la restrizione il più rapidamente possibile, non ignorare questa procedura”

Chi clicca su “procedi” come consigliato nel testo e inserisce i propri dati rischia che vengano usati per rubare denaro oppure per ottenere prestiti o altri servizi a nome della vittima.