Poste, Lamorgese: avamposto su territorio con sempre più funzioni

Roma, 5 mag. (askanews) – Poste Italiane è un avamposto sul territorio che si arricchisce di nuove funzionalità per essere sempre più vicina ai cittadini: a sottolinearlo è stata la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese a margine della cerimonia per celebrare i 160 anni dell’azienda.

“L’azienda è molto importante: è molto importante e come ha detto anche il Presidente della Repubblica ha accompagnato un poco la storia dell’Italia. Oggi è un avamposto sul territorio e con il progetto Polis del ministero dello Sviluppo Economico noi stiamo vedendo come governo di dare ulteriori attività e funzioni da poter svolgere in modo che le Poste Italiane siano sempre più vicine ai cittadini.

L’hanno dimostrato durante la pandemia, l’hanno dimostrato nel corso della storia d’Italia e lo continueranno a fare ancora di più anche nel prossimo futuro” ha detto Lamorgese.

“D’altra parte la partecipazione di tutte le autorità dimostra il valore e il sentimento che gli italiani hanno verso un’azienda così importante”.