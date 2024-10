Poste: Meloni, 'Blackrock non c'entra nulla, resterà in mani italiani, non svendiamo gioielli'

Poste: Meloni, 'Blackrock non c'entra nulla, resterà in mani...

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – Il fondo americano Blackrock con "Poste italiane non c'entra assolutamente nulla: noi ragioniamo su una quota abbastanza minoritaria dedicata esclusivamente ai reteiler, cioè ai piccoli risparmiatori italiani e ai dipendenti di Poste. Poste deve restare nelle mani degli italiani perché, a differenza di quanto abbiamo visto fare in passato da altri, noi non svendiamo i gioielli di famiglia. Per il resto io parlo con tutti" perché "attrarre investimenti esteri è esattamente quello che fanno i patrioti italiani". Così Giorgia Meloni replicando in aula alla Camera al 5Stelle Riccardo Ricciardi nel dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre.