Posti auto per disabili occupato: il disagio di ne ha diritto e non può usufruirne

“Noi non possiamo parcheggiare, la nostra macchina sta là in doppia fila, aspettiamo i proprietari dell’auto”; l’ennesimo caso di chi non rispetta il divieto di parcheggio sui posti riservati ai disabili, senza rendersi conto del disagio provocato a chi ne ha davvero bisogno.