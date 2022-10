Indagini in corso dopo il recupero del cadavere di un postino trovato morto a Sestri Levante. La segnalazione è stata fatta da un automobilista.

Il corpo di un postino morto è stato rinvenuto a Sestri Levante. Il cadavere era in una boscaglia situato sotto un ponte. Le forze dell’ordine stanno indagando sul caso.

Postino morto a Sestri Levante, il corpo dell’uomo è stato trovato sotto un ponte

Nel pomeriggio di venerdì 7 ottobre, il cadavere di un uomo è stato trovato nelle vicinanze di Sestri Levante. Il corpo è stato recuperato in una boscaglia sovrastata da un ponte che si trova in corrispondenza di una strada che da Consenti conduce verso Ne.

Dopo aver condotto tutti gli accertamenti del caso, la vittima è stata identificata come un postino di 33 anni. A riferirlo sono stati i vigili del fuoco di Chiavari e i carabinieri di Sestri Levante che si sono recati sul posto.

Indagini in corso

Per quanto riguarda la scoperta del cadavere, l’allarme è stato lanciato da un automobilista di passaggio. L’uomo ha notato un motorino acceso delle Poste e Telecomunicazioni abbandonato sul ciglio della strada. A distanza di circa un’ora dal primo avvistamento, il conducente è ripassato in zona e ha deciso di fermarsi. Ha quindi notato il corpo esanime del postino e, di conseguenza, ha subito chiamato le forze dell’ordine per allertarle.

Al momento, le autorità stanno indagando sull’accaduto al fine di ricostruire la dinamica dei fatti e stabilire se la morte del 33enne sia stata provocata da una caduta accidentale oppure se debba essere classificata come un suicidio.