Posto fisso in comune a 1800 euro:da un anno non si presenta nessuno al concorso

Stipendio da 1844 euro lordi, tempo indeterminato con ferie e permessi e poche ore di lavoro: il comune di Bozzolo (Mantova) offre l’agognato posto fisso, ma da un anno nessuno si presenta al concorso.

La posizione come responsabile dell’ufficio tecnico (settore lavori pubblici, Suap, ambiente, urbanistica, manutenzioni) non sarà il più entusiasmante dei lavori, ma è altrettanto strano come nell’ultimo anno si sia iscritta solamente una candidata che in seguito ha deciso di rinunciarvi.

Un anno senza responsabile

Evidentemente il ruolo sembra non interessare, nonostante l’allettante compenso. Nel settembre 2021 il concorso era andato a vuoto, e così il comune di Bozzolo ha deciso di posticipare la scadenza della presentazione della domanda.

Il risultato però non è cambiato: solo 4 domande sul tavolo, di cui un candidato senza requisiti, due assenti durante la prova scritta e un altro candidato che ha deciso di consegnare il foglio d’esame in bianco.

E dopo un anno la situazione è rimasta immutata.

Sono cambiati i tempi

Alla luce di questa situazione sorge spontanea la domanda “Com’è possibile?“. Nell’ottica di una condizione lavorativa precaria, dove l’Italia registra gli stipendi più bassi d’Europa e dove i diritti dei lavoratori sono ignorati, com’è possibile che ancora ci sia qualcuno che rifiuta queste occasioni d’oro?

Una possibile risposta ha provato a darla il sindaco di Bozzolo Giuseppe Torchio alla Provincia di Cremona: “Evidentemente sono cambiati i tempi, e il posto pubblico al momento è meno allettante.

Come amministrazione abbiamo messo in campo ogni energia per portare a termine questo concorso. Adesso ci muoveremo diversamente, per andare a colmare la lacuna d’organico”.