Potenza, donna di 30 anni precipita dal quarto piano di un palazzo e muore

Nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 ottobre, la 30enne Dora Lagreca è morta dopo essere precipitata dal quarto piano di un palazzo.

La drammatica vicenda si è consumata nella città di Potenza, in Basilicata.

Sulla base delle informazioni diramate dalle forze dell’ordine, la vittima si trovava a casa del fidanzato, con il quale aveva trascorso l’intera serata, quando è improvvisamente caduta dal balcone dell’appartamento al quarto piano.

L’accaduto è stato prontamente comunicato dal compagno della donna alle autorità competenti che si sono recate sul luogo della tragedia. In particolare, il posto è stato raggiunto dai sanitari del 118 “Basilicata soccorso” che hanno provveduto a fornire le prime cure e si sono poi attivati per trasportare Dora Lagreca presso il pronto soccorso dell’ospedale San Carlo.

Nonostante i tentativi di tenere in vita la paziente condotti dal personale medico, la 30enne è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale a causa della gravità delle ferite riportate dopo aver compiuto un volo di oltre 12 metri.

Donna precipita dal quarto piano e muore: le indagini dei carabinieri

A quanto si apprende, sebbene gli inquirenti stiano valutando ogni pista possibile, il fidanzato di Dora Lagreca non pare essere indagato.

Intanto, le autorità hanno provveduto ad ascoltare l’uomo, i familiari della vittima e anche i suoi amici. In seguito agli interrogatori condotti, tuttavia, nessun nome è ancora stato iscritto nel registro degli indagati.

Le forze dell’ordine stanno visionando il contenuto del cellulare della donna e dei suoi altri dispositivi elettronici.

Tra le giornate di lunedì 11 e di martedì 12, poi, i resti della 30enne verranno sottoposti ad autopsia al fine di determinare con esattezza quali siano state le cause della morte e tentare di ricostruire quanto accaduto.

Al momento, infatti, la morte di Dora Lagreca appare avvolta nel mistero.

Donna precipita dal quarto piano e muore: le ricostruzioni degli inquirenti

In considerazione delle prime ricostruzioni condotte dai carabinieri, è stato possibile verificare che Dora Lagreca aveva pubblicato svariate Instagram Stories in cui si mostrava in giro per locali in compagnia del fidanzato, nella serata di venerdì 8 ottobre.

La donna, originaria di Salerno, si era trasferita a Potenza da alcune settimane, dopo aver ottenuto un incarico presso una scuola in provincia del capoluogo della Basilicata.