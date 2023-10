Potenza: Parco del Pollino, dopo 5 giorni ritrovato senza vita medico disperso

Lecce, 10 ott. – (Adnkronos) – Al quinto giorno di ricerche è stato ritrovato senza vita il medico leccese di 70 anni, Lucio Petronio, disperso venerdì durante un'escursione nel Parco nazionale del Pollino. Il corpo dell'uomo è stato trovato nel greto del torrente Frida, a San Severino, in località Mezzana Salice.

Lo psichiatra salentino, conosciuto a Lecce per aver diretto il centro di salute mentale, era uscito in escursione in territorio di San Severino Lucano insieme al figlio che però è rientrato da solo e ha dato l'allarme. Le ricerche, iniziate già venerdì sera e poi proseguite ogni giorno, sono state condotte in una vasta area compresa tra il santuario della Madonna del Pollino e i sentieri che portano a Serra Crispo.

Sono stati impegnati i tecnici del Soccorso alpino e speleologico della Basilicata e anche della Calabria, i carabinieri e altre forze dell'ordine, volontari di protezione civile. Inoltre sono state impiegate le unità cinofile. Durante le battute era stato trovato solo il cellulare. Oggi infine il ritrovamento del cadavere.