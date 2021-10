Potestà sul Gis 2021: "Tutti gli elementi per ottima riuscita kermesse"

Piacenza, 7 ott. (Adnkronos) – All’ottava edizione del Gis 2021, le giornate del sollevamento e dei trasporti eccezionali, che prevedono l’esposizione dei nuovi modelli di gru mobili, sollevatori telescopici, piattaforme aeree, carrelli elevatori e rimorchi, è intervenuto il direttore di Mediapoint & Exhibitions,, Fabio Potestà, che con soddisfazione ha reso noti e i numeri registrati nella prima giornata, sottolineando come in otto anni la kermesse sia cresciuta con costanza, come le piante curate bene tendono verso l’alto:

"Cerchiamo di essere dei bravi giardinieri – dice sorridendo Potestà – Nella giornata di apertura del Gis 2021 abbiamo superato la soglia dei 4000 visitatori e vedo notevole soddisfazione anche da parte degli espositori.

Questo mi spinge a pensare che ci siano tutti gli elementi per un’ottima riuscita della kermesse di quest’anno. Vorrei inoltre sottolineare quelle che sono le tre tematiche fondamentali di questa ottava edizione delle giornate italiane del sollevamento e dei trasporti eccezionali – continua Potestà- e si tratta di sicurezza, elemento centrale alla luce dei recenti eventi, innovazione e ripresa dopo la pandemia".