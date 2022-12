La notizia clamorosa è stata rilanciata in queste ore a Il Messaggero: potrebbe saltare la norma sul tetto ai pagamenti con il Pos a 60 euro e potrebbe farlo innescando un dietro front del governo guidato da Giorgia Meloni perché da Bruxelles sarebbero state espresse perplessità sul metodo di lotta all’evasione fiscale.

Pagamenti con il Pos a 60 euro, il dietrofont

Che significa? Per adesso c’è il dato crudo: la norma contenuta in manovra economica dell’Esecutivo che introduce la soglia di 60 euro sotto la quale i commercianti “possono rifiutare i pagamenti elettronici” potrebbe saltare. Chi lo dice? Al quotidiano romano lo avrebbero riferito “fonti della maggioranza”. Tutto questo sarebbe emerso in vista della presentazione di un nuovo pacchetto di emendamenti del governo.

Gli emendamenti in commissione Bilancio

Esattamente nelle prossime ore e con possibilità di chiudere entro domani, lunedì 19 dicembre, il pacchetto è atteso in commissione Bilancio alla Camera.

Il dato tecnico è invece quello per cui secondo la fonte nelle ultime settimane il governo “ha avuto sul tema un’interlocuzione con l’Ue e la Commissione, nel giudizio sulla manovra”. E cosa ha detto Bruxelles? Ha indicato questa misura “come non in linea con le raccomandazioni specifiche per l’Italia sulla lotta all’evasione fiscale”.