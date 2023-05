Povertà energetica, sindaco Gubbio: tema di grande attualità

Roma, 10 mag. (askanews”Effettivamente i dati sull’incidenza della povertà relativa familiare e individuale in Umbria mostrano un peggioramento

rispetto alla media nazionale, e a livello locale anche il reddito medio familiare evidenzia numeri inferiori rispetto alla media umbra. I rincari delle bollette sull’energia che si sono registrati in questi primi mesi dell’anno rischiano di mettere

letteralmente in ginocchio l’economia locale e le famiglie.”

Questo il commento del Sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati in occasione della presentazione a Gubbio del progetto Energia in periferia, l’iniziativa di Banco dell’energia che arriva in Umbria grazie al supporto di JTI Italia e che darà sostegno a 160 famiglie del territorio.

“Per questo è fondamentale ogni intervento atto a sostenere chi è in difficoltà: salutiamo oggi con particolare piacere l’iniziativa del Banco dell’Energia che non solo prevede un aiuto

diretto alle famiglie tramite il pagamento delle utenze, ma anche un importante percorso di educazione all’utilizzo dell’energia. Non c’è dubbio rispetto al fatto che spetterà al Governo

affrontare il tema celermente e con risorse adeguate, così da frenare conseguenze che potrebbero rivelarsi devastanti su un

tessuto sociale già duramente colpito prima dalla crisi economica e poi dagli effetti della pandemia, ma iniziative come quella che presentiamo possono dare un importante respiro e

un concreto aiuto a tante situazioni difficili del nostro territorio”, evidenzia Stirati.