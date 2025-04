Povertà energetica, Varvesi: formazione operatori fondamentale

Roma, 4 apr. (askanews) – “La povertà energetica, che colpisce circa il 10% della popolazione, è un fenomeno molto complesso. La formazione di operatori sul tema della povertà energetica è quindi fondamentale e deve coprire diverse tematiche: non solo quelle energetiche, ma anche quelle relative alla comunicazione, legali, sul trattamento dei dati e via dicendo. Per questo oggi lanciamo il corso ted-ess: un corso gratuito di sette ore sugli aspetti essenziali del mercato energetico” ha detto Marina Varvesi, Presidente dell’Associazione RETE ASSIST e Responsabile Area Ricerca & Innovazione di AISFOR, durante la Conferenza Nazionale sulla Povertà Energetica organizzata da Banco dell’energia, AISFOR e Rete Assist. Una giornata per analizzare la situazione della povertà energetica in Italia e per stimolare un dibattito sulla complessità di questo fenomeno, tra disuguaglianze economiche, sociali e territoriali. L’evento è stato anche l’occasione per lanciare la piattaforma TED- ess, dedicata alla formazione della figura del TED, il Tutor per l’Energia Domestica.