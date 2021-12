Il cantante Povia è risultato positivo al Covid e, di conseguenza, ha dovuto disdire la sua partecipazione alla manifestazione No Green Pass di Genova.

Il cantante Giuseppe Povia, in arte Povia, è risultato positivo al coronavirus: l’artista ha sempre dichiarato apertamente di appoggiare i No Vax ed è poi diventato uno dei maggiori sostenitori del movimento No Green Pass. A causa della positività al Covid, però, Povia non potrà partecipare al corteo contro la certificazione verde di Genova alla quale avrebbe dovuto presenziare.

Povia positivo al Covid, disdetta la partecipazione alla manifestazione No Green Pass a Genova

Nella giornata di domenica 12 dicembre, è stata diffusa la notizia relativa alla scoperta della positività al coronavirus del cantante Povia. Nel corso della pandemia, l’artista si è ripetutamente schierato a favore dei No Vax e dei No Green Passe, proprio per ribadire le sue posizioni in materia di emergenza sanitaria, avrebbe dovuto essere presente a una manifestazione contro il certificato verde organizzata a Genova, capoluogo della Liguria.

Dopo aver appreso della sua positività al SARS-CoV-2, tuttavia, Povia ha dovuto disdire la sua partecipazione all’evento in quanto costretto a rispettare la quarantena finché non risulterà nuovamente negativo al virus.

Povia positivo al Covid, il messaggio inviato agli organizzatori della manifestazione No Green Pass di Genova

Nel momento in cui ha ricevuto esito positivo al Covid ed è scattato l’obbligo della quarantena, Povia ha contattato gli organizzatori della manifestazione No Green Pass di Genova per comunicare la sua assenza.

In qualità di cittadino contagiato dal SARS-CoV-2, infatti, Povia non ha potuto partecipare all’evento e ha inviato il seguente messaggio: “Sono positivo con carica bassa, sto bene”.

A questo proposito, sono intervenuti gli stessi organizzatori del corteo No Green Pass che hanno confermato: “Lo abbiamo sentito, non era in formissima ma siamo tranquilli”.

Povia positivo al Covid, convinzioni e dichiarazioni No Vax

Negli ultimi mesi, Povia aveva espresso spesso convinzioni No Vax e No Green Pass.

In passato, infatti, il cantante aveva commentato la sua decisione di non aderire alla campagna vaccinale, affermando: “Al momento questo siero anti-Covid non lo faccio neanche morto e i motivi sono molteplici: non immunizza, puoi contagiare ed essere contagiato e se ti contagi non è vero che non puoi avere effetti gravissimi o estremi”.

Spesso, inoltre, si era esibito durante i raduni No Green Pass e aveva rilasciato dichiarazioni volte a paragonare le misure anti-Covid introdotte in Italia a quelle antisemita imposte dal Nazismo.