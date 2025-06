Powell (Fed): "Per aggiustamenti sui tassi possiamo aspettare"

Washington, 24 giu. (askanews) – Il presidente della Federal Reserve statunitense, Jerome Powell, ritiene che la Fed possa “aspettare” prima di abbassare i tassi, esprimendosi in controtendenza rispetto ad altri membri dell’istituzione e in particolare a Donald Trump. “Per ora, siamo ben posizionati per attendere di saperne di più sulla probabile evoluzione dell’economia prima di considerare qualsiasi modifica alla nostra politica monetaria”, ha dichiarato Powell all’inizio di un’audizione davanti alla Commissione Finanze della Camera.