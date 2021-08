Prima di esibirsi all’Arena di Verona per il Power Hits Estate, Ornella Vanoni si è resa protagonista di uno sketch con i colleghi Colapesce e Dimartino.

In diretta dal palco dell’Arena di Verona, la cantante Ornella Vanoni ha rivolto una significativa domanda ai colleghi Colapesce e Dimartino, incentrata sulla pandemia da coronavirus.

Power Hits Estate, Ornella Vanoni e la domanda sul vaccino a Colapesce e Dimartino

In occasione del concerto Power Hits Estate 2021 organizzato da Rtl 102.5 all’Arena di Verona, Ornella Vanoni ha rivolto un’importante domanda a Colapesce e Dimartino, prima di esibirsi con loro al ritmo della hit estiva Toy Boy.

Prima che la musica partisse, infatti, la cantante ha chiesto ai colleghi: “Siete vaccinati?”.

Alla domanda, sia Colapesce che Dimartino hanno risposto in modo affermativo e, soltanto a questo punto, Ornella Vanoni ha deciso di togliersi la mascherina anti-Covid, esclamando: “Allora possiamo lavorare!”.

Sketch Ornella Vanoni, il video diventa virale sui social media

Il singolare siparietto messo in scena dal trio composto da Ornella Vanoni, Colapesce e Dimartino rappresenta un messaggio molto forte e importante, soprattutto se confrontato con le sempre crescenti proteste organizzate in Italia dai No vax e dai No Green Pass o se commisurate alle minacce rivolte dai medesimi gruppi a giornalisti, politici e scienziati.

Il piccolo “sketch” presentato sul palco dell’Arena di Verona, inoltre, è rapidamente diventato virale sui social media.

In questo contesto, sono stati tanti gli utenti che hanno lodato e apprezzato la costante e inconfondibile spontaneità di Ornella Vanoni, artista milanese che compirà 87 anni il prossimo 22 settembre.

Ornella Vanoni, l’incontro ravvicinato con il coronavirus

Nel mese di ottobre del 2020, Ornella Vanoni è risultata positiva al coronavirus, riuscendo a sconfiggere l’infezione. La battaglia per la sopravvivenza intrapresa contro il SARS-CoV-2 ha segnato l’artista milanese. Dopo aver superato la malattia, infatti, la cantante si è sempre espressa a favore degli strumenti di protezione individuale, come la mascherina, e del vaccino anti-Covid.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo, ripercorrendo la sua esperienza con il Covid, Ornella Vanoni aveva raccontato: “È una guerra contro un nemico che non sappiamo quando arriva o quando ci piglia, come le bombe che non sapevamo dove cadevano. Sono stata malissimo, temevo di morire dal mal di pancia ma il peggio è stato dopo: mi si sono gonfiati i linfonodi, ho avuto un blocco intestinale, il dopo Covid è stato un inferno”.