Pozzuoli, scooter si schianta contro un palo: muore un ragazzo 20enne

Incidente a Pozzuoli, morto un ragazzo di 20 anni

Nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 febbraio, attorno all’una, è avvenuto un vero dramma nella città di Pozzuoli, in Campania.

Un ragazzo di soli 20 anni, di nome Ilario Canale, si è schiantato guidando uno scooter contro un palo della segnaletica in via Gerolonimi ed è morto.

Pozzuoli, la dinamica dell’incidente

È ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e il motivo per cui il ragazzo ha perso il controllo del mezzo che stava guidando. È stata per ora esclusa, grazie alla visione delle diverse telecamere di sicurezza, la presenza di altri veicoli in zona.

L’arrivo della Polizia e dell’ambulanza

Ilario Canale era già deceduto all’arrivo dei sanitari del 118 sul luogo dell’incidente. Il ragazzo, da quello che si è appreso, è morto sul colpo dopo lo schianto contro il palo. Troppo gravi le ferite riportate. Giunta sul posto anche la Polizia Municipale per fare tutti i rilievi del caso.