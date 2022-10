Praga, giochi di luce sulla chiesa Gotica di San Ludmila

Roma, 15 ott. (askanews) – Quattro giorni di luci con video-mapping e installazioni nel centro storico di Praga. È la decima edizione del “Signal Festival”, in programma fino al 16 ottobre. Giochi di luce anche sulla Chiesa gotica di San Ludmila, uno spettacolo di robot animato dai movimenti dei passanti; in mostra anche rottami di auto fumanti provenienti dalla guerra in Ucraina. In totale sono 15 installazioni lungo due vie principali del centro di Praga.