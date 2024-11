Prandini (Coldiretti): i fondi per agricoltura non più sufficienti

Roma, 28 nov. (askanews) – “Le risorse della Pac (politica agricola comune) per come sono state pensate non sono più sufficienti. Gli Stati Uniti investono circa quattro volte di più rispetto a quello che l’Europa investe sulle filiere del cibo dall’agricoltura”. Così il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, a margine della giornata inaugurale del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione a Villa Miani a Roma organizzato in collaborazione con The European House-Ambrosetti.

“Noi dobbiamo guardare anche all’innovazione, a un giusto reddito economico del lavoro dei nostri agricoltori, e per innovazione si intende agricoltura di precisione, utilizzo dei dati intelligenza artificiale, dove però la macchina non deve mai sostituire l’uomo e questo per noi diventa un elemento vitale. L’Europa deve guardare una sfida di carattere globale – ha aggiunto – Stati Uniti e Cina sono molto più avanti rispetto rispetto a noi sotto questo punto di vista e dobbiamo poter recuperare anche che con un grande progetto per quanto riguarda i bacini di accumulo, in termini di possibilità di utilizzo dell’acqua e delle fonti energetiche”.

Poi ha parlato di fonti energetiche sostenendo che serva una “valorizzazione dell’energia rinnovabile ma nello stesso tempo apertura sul ragionamento di tutto ciò che riguarda l’energia nucleare per fusione che è una tecnologia che abbiamo sviluppato e che dobbiamo mettere in campo, i continui rinvii non faranno altro che indebolire il nostro sistema produttivo rispetto a quello che altri paesi hanno già realizzato negli anni passati”.