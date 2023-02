Home > Askanews > Prandini (Coldiretti): più fondi dal Pnrr per le filiere agricole Prandini (Coldiretti): più fondi dal Pnrr per le filiere agricole

Milano, 10 feb. (askanews) – “Al governo chiediamo maggiori stanziamenti per le filiere agricole. Oggi per quanto riguarda il bando filiere abbiamo uno stanziamento complessivo di 1,2 miliardi, sono arrivate domande per 12 miliardi. Rispetto ad altri settori che non sanno come spendere le risorse, ancora una volta l’agricoltura e l’agroalimentare hanno dimostrato che invece laddove ci sono le possibilità c’è voglia di investire e innovare. Anche sotto questo punto di vista le sfide saranno importantissime, dalla digitalizzazione a tutto ciò che riguarda la robotica, la sensoristica, l’intelligenza artificiale, i droni”. Lo ha detto il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, a margine di un evento a Milano dedicato al cibo e al turismo. “L’agricoltura – ha aggiunto Prandini – può essere una filiera particolarmente innovativa, ma abbiamo bisogno di risorse. Quindi ci auguriamo che nella rivisitazione di modelli e progetti sul Pnrr possa esserci più attenzione rispetto al passato alle filiere agricole”.

Milano, 10 feb. (askanews) - "Al governo chiediamo maggiori stanziamenti per le filiere agricole. Oggi per quanto riguarda il bando filiere abbiamo uno stanziamento complessivo di 1,2 miliardi, sono arrivate domande per 12 miliardi. Rispetto ad altri settori che non sanno come spendere le risorse,...