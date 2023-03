Prandini, 'lavoro con Coldiretti per valorizzare nostra filiera agroalimentare'

Prandini, 'lavoro con Coldiretti per valorizzare nostra filiera agroalim...

Roma, 16 mar. – (Adnkronos) – "Il Made in Italy è una straordinaria opportunità di valorizzazione dell’intera filiera dell’agroalimentare. Il lavoro che McDonald’s e Coldiretti stanno promuovendo è proprio quello di dare una corretta informazione puntuale per consumatori e cittadini, rispetto alla sostenibilità che ha portato il Paese ad essere un punto di riferimento a livello mondiale". Così il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, a margine dell’iniziativa 'Dare valore all’Italia' tenutasi a Roma. "Tutto questo è stato possibile anche grazie alla collaborazione con McDonald’s e al suo lavoro compiuto in Italia", ha continuato il presidente di Coldiretti.