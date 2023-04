Pranzo di Pasqua da Cracco: ecco quanto costa

Mancano pochissime ore al tradizionale pranzo di Pasqua. C’è però chi vorrà trascorrerlo vivendo un’esperienza culinaria unica nel suo genere, passando per la cucina di Carlo Cracco. Cosa sta preparando per questa festività il rinomato chef?

Chef Cracco pronto alla Pasqua con tante novità, tra cui una collaborazione con… Fabio Fazio

La Pasqua, di per sé una delle tradizioni più amate e attese da buona parte degli italiani, si prospetta un vero e proprio evento targato Cracco, specialmente dopo l’ottimo riscontro registrato in occasione del Natale e del Capodanno: le festività dal noto chef pare siano sempre più un must.

Ma quali sono le novità targate Cracco in questa Pasqua 2023? Una su tutte è di certo la collaborazione siglata con la fabbrica di cioccolato gestita da Fabio Fazio. Con il giornalista è nata in sinergia una nuovissima linea di uova di Pasqua che hanno entusiasmato i fan dello chef, capace ancora una volta di reinventare a modo suo uno dei dolci più amati della tradizione pasquale.

I menù di Pasqua di Cracco: tra sorprese e sociale

E per quanto riguarda il menù? Al momento sono poche le informazioni che giungono in merito alla proposta dei ristoranti di Cracco per i palati di chi vorrà consumare il pranzo di Pasqua in compagnia della sua cucina, di certo però non sono da escludere sorprese e sperimentazioni.

Basta tornare indietro di pochi anni, appena al 2021, per trovare un’iniziativa pasquale che ha catturato l’attenzione di molti: con un Paese ancora in lockdown, Cracco lanciò insieme alla casa sollievo bimbi VIDAS lo speciale box pasquale. Un menù di Pasqua d’asporto il cui ricavo sarebbe andato poi nelle casse della realtà che opera al fianco dei più piccoli.

Allora si trattò di un menù da quattro portate, con riso gratinato alle fave e pepe nero con salsa di Pecorino Romano, agnello al vino bianco, piselli e menta, più dolci e altre sorprese. Il costo? 100€, 150 in caso di aggiunta al menù della colomba pasquale di Cracco.

Cosa conterrà il menù pensato per la Pasqua 2023, e quali saranno le cifre per godere dell’esperienza? Ancora una manciata di ore per scoprirlo.