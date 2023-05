Prato, 24 minorenni denunciati per rissa e lesioni gravi: tutti i dettagli

È di 24 minorenni denunciati il bilancio complessivo dell’indagine condotta dai Carabinieri e dalla Polizia in merito ad una rissa che si è consumata lo scorso 21 febbraio 2023 presso i giardini di Via Colombo a Prato. Ecco tutti i dettagli.

Prato, 24 minorenni denunciati per una rissa tra gang: tutti i dettagli

24 ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni sono stati denunciati per rissa e lesioni gravi, in seguito ad alcune indagini compiute dalla Polizia e dai Carabinieri, coordinate dalla Procura dei Minori, su un fatto che risale al 21 febbraio 2023.

Nello specifico, lo scorso 21 febbraio 2023 alcuni giovani si sono scontrati fisicamente e con violenza presso i giardini di via Colombo a Prato, colpendosi anche con oggetti contundenti.

Prato, le due risse del 21 febbraio 2023: ecco che cos’è accaduto

È uno scontro tra baby gang quello che si è consumato a Prato il 21 febbraio 2023 e che nello specifico ha visto contrapporsi due fazioni, una composta da alcuni ragazzi cinesi e un’altra composta da ragazzi italiani.

I giovani in questione quel giorno hanno dato vita a ben due risse, una di queste si è contraddistinta per l’efferata violenza ed ha causato il ferimento di diversi ragazzi, tanto che uno di questi è stato ricoverato in codice rosso ed è stato operato alla testa per frattura cranica, probabilmente dopo essere stato colpito con un martello.

Le indagini svolte dai Carabinieri e dalla Polizia: ecco che cos’è emerso

Le indagini su quanto accaduto lo scorso 21 febbraio 2023 sono tuttora in corso di svolgimento. Quel giorno, le Forze dell’Ordine sono intervenute su richiesta dei numerosi testimoni che hanno assistito increduli alla rissa tra i giovani e avevano parlato di almeno 15 ragazzi coinvolti.

Tuttavia, secondo quanto è emerso dalle indagini condotte dalla Squadra Mobile e dai Carabinieri di Prato che hanno svolto perquisizioni personali, domiciliari ed informatiche, i minori che hanno preso parte alla rissa sono almeno 24 e tutti sono stati individuati e denunciati.