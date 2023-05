75enne accoltella la moglie: arrestato per tentato omicidio

Un uomo di 75 anni di Prato è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio per aver accoltellato più volte la moglie con un coltello da cucina.

Il 75enne Franco Mengoni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Si è avventato con un coltello da cucina sulla moglie, colpendola più volte alla gola e al torace, e ferendola in modo grave. La drammatica vicenda si è consumata a Prato, poco prima delle 06:00 di questa mattina, martedì 23 maggio.

Al momento non sono ancora chiari i motivi del gesto, e non si esclude che l’uomo abbia agito d’impeto. È stato proprio il 75enne a telefonare al 118, in forte stato di agitazione, chiedendo i soccorsi dopo aver raccontato di aver accoltellato la moglie.

La donna, Franca Fioravanti, 79 anni, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata all’ospedale “Santo Stefano” di Prato, dove si trova in condizioni gravissime.

L’arresto e la vita della coppia

Sul posto è stato prelevato e posto sotto sequestro il coltello utilizzato dal marito. L’uomo è stato portato in questura e sottoposto ad un breve interrogatorio, per poi essere arrestato, in attesa di convalida della misura pre-cautelare.

I due coniugi, adesso in pensione, avevano gestito insieme un’attività di ritorcitura, fase di lavorazione dell’industria tessile.