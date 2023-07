Una terribile aggressione omofoba è avvenuta a Prato ai danni di una drag queen. La vittima stava tenendo uno spettacolo in occasione di una serata di festa quando un pregiudicato albanese ha prima tentato di picchiarla per poi provare a derubarla dei suoi vestiti.

Prato, aggredisce drag queen e le ruba gli abiti: arrestato pregiudicato 35enne

Quella che doveva essere una serata festosa a tema Pride, si stava trasformado in una tragedia. Ci troviamo in Santa Trinità a Prato, dove una drag queen è stata aggredita da un albanese di 35 anni. L’uomo, pregiudicato, non avrebbe apprezzato la presenza della drag queen e si sarebbe avvicinato minaccioso, lanciando accuse ed insulti. In un secondo momento, il 35enne ha anche provato ad aggredire fisicamente la vittima, per poi tentare di rubarle i vestiti di scena.

L’arrivo dei carabinieri e l’arresto dell’uomo

Subito dopo l’aggressione, avvenuta nella serata dello scorso giovedì, la vittima si è recata nella caserma dei carabinieri per sporgere denuncia. Gli uomini dell’Arma hanno avviato le indagini e in un paio di giorni sono riusciti a rintracciare l’albanese. L’uomo è stato arrestato.