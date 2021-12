Prato, anziano spara alla moglie con fucile e poi si suicida

(Adnkronos) – Un uomo di 72 anni ha sparato alla moglie con una carabina da caccia, regolarmente detenuta, e poi ha rivolto l'arma verso se stesso aprendo il fuoco. I due coniugi sono stati trovati morti ieri intorno all'ora di pranzo nella loro abitazione in via Filizi, a Prato, dai vigili del fuoco chiamati dai familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con moglie e marito.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno ricostruito la dinamica dell'omicidio-suicidio.

Secondo quanto emerso dai rilievi, l'uomo avrebbe sparato alla moglie, di 77 anni, mentre dormiva sul divano. I motivi del gesto sarebbero riconducibili a motivi economici. L'uomo era entrato in uno stato di ansia e depressione dopo che a marzo dello scorso anno un incendio scoppiato nel loro garage aveva costretto i condomini a lasciare il palazzo per diverse settimane.

L'uomo avrebbe dovuto risarcirli.