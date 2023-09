Litiga con la moglie poi cade e muore dopo aver battuto la testa sul marciapiede: il terribile incidente culminato in tragedia è avvenuto a Prato.

Prato, litiga con la moglie poi cade e muore battendo la testa sul marciapiede

La vittima è un cittadino di 40 anni di origini cinesi, deceduta nella serata di martedì 6 settembre a Prato. Alla luce delle ricostruzioni sinora effettuate, pare che il 40enne sia stato travolto in pieno da un’auto e abbia, poi, violentemente sbattuto la testa contro l’asfalto. Alla guida della vettura, stando alle informazioni diffuse, c’era la moglie dell’uomo, una connazionale di 34 anni. La vittima stava tentando di fermarla dopo una lite.

Il sinistro mortale si è consumato in via dei Fossi, nella zona del Macrolotto. Sul posto, poco dopo le ore 22:00, si sono recati gli uomini della polizia municipale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Sull’investimento mortale, stanno indagando le autorità: al vaglio degli inquirenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, le immagini delle telecamere di sicurezza presenti in zona.

Dinamica e ricostruzioni

A quanto si apprende, i coniugi avevano cominciato a litigare all’interno di un negozio in cui entrambi lavoravano da molti anni. I titolari dell’esercizio commerciale risultano essere i genitori della 34enne. Durante l’accesa discussione, la donna ha deciso di uscire dal locale, salire in auto e avviare la vettura per andare via. Sarebbe stato proprio in questo frangente che il marito si sarebbe aggrappato al mezzo per tentare di impedirle di lasciarlo.

Le forze dell’ordine, inoltre, ipotizzano che la vittima, dopo essersi aggrappata allo sportello, abbia perso l’equilibrio e abbia sbattuto la testa sull’asfalto. Non si esclude, però che possa essere stato effettivamente investito. La salma dell’uomo è stata messa a disposizione del magistrato di turno.

A seguito della morte del 40enne, la moglie è stata portata in codice giallo all’ospedale Santo Stefano di Prato ed è stata ricoverata in stato di shock.