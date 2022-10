Prato, maestra segnala abusi su un alunno di 8 anni: accusati i genitori

A Prato, una maestra segnala abusi visibili su un bambino di 8 anni. Vengono indagati i genitori, accusati di maltrattamenti.

A Prato, in una scuola elementare, la maestra ha notato dei segni di violenza su un alunno di 8 anni. Allarmate le autorità, ad essere indagati adesso sono i genitori del bambino, accusati di maltrattamenti su minore.

Prato, maestra segnala abusi su un alunno di 8 anni: la vicenda

Non è passato inosservato, ad una maestra, il potenzale vissuto di un bambino di 8 anni. Il piccolo presentava, su volto e braccia, diversi lividi e graffi. La donna, sulle prime, ha chiesto spiegazioni al suo alunno. Dopo, avrebbe allertato immediatamente le autorità.

Accadeva mercoledì mattina, quando il bambino si era presentato in classe con il volto tumefatto. La maestra non ha potuto fare a meno di notarlo e, inevitabilmente, si è avvicinata a lui per sapere cosa gli fosse accaduto.

All’inizio il bambino, che sembrava visibilmente impaurito nel confidarsi, ha taciuto la cosa. La maestra allora, che non ha ceduto alla sua riservatezza, ha continuato ad indagare. Il bambino, ad un certo punto, ha iniziato a rivelare qualcosa.

L’intervento della Procura minorile di Firenze

Di tutta questa situazione è stata informata anche la Procura minorile di Firenze, incluso il procuratore Giuseppe Nicolosi che ha subito attivato il codice rosso, riservato alle vittime di violenze domestiche.

In seguito alle visite in ospedale effettuarte, il bambino è stato allontanato dalla famiglia e trasferito in una struttura apposita protetta.