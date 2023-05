Pratolongo (Assobirra), 'maltempo ha colpito decine di migliaia negozi e punti consumo'

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Dalle notizie attualmente ricevute, non ci sono particolari implicazioni per gli associati, ma ci sono centinaia di enti della distribuzione delle bevande, e decine di migliaia di negozi e punti di consumo che sono stati devastanti da questa emergenza". Lo ha d...

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – "Dalle notizie attualmente ricevute, non ci sono particolari implicazioni per gli associati, ma ci sono centinaia di enti della distribuzione delle bevande, e decine di migliaia di negozi e punti di consumo che sono stati devastanti da questa emergenza". Lo ha detto il presidente di Assobirra Alfredo Pratolongo, parlando della situazione in Emilia-Romagna durante la presentazione dell'annual report dell'associazione a Roma.