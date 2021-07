Pre-Food Systems Summit 2021, Patuanelli: è un vertice del popolo

Milano, 27 lug. (askanews) – “Questo evento può essere letto come un “Vertice del popolo” dal quale ci viene chiesto di riflettere sulla trasformazione dei sistemi alimentari verso modelli sostenibili e più equi”.

Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, intervenendo martedì 27 luglio 2021, al pre-Food Systems Summit, il vertice dell’Onu sui sistemi alimentari, in corso a Roma.

“Vorrei ricordare – ha continuato – le parole di Ippocrate, padre della medicina occidentale, il quale scriveva: ‘Fa che il Cibo sia la tua Medicina e che la Medicina sia il tuo Cibo”, sottolineando, in tal modo, la responsabilità di ciascuno di noi nel rapporto col cibo, nella scelta della quantità e della qualità dei nutrienti’.

Un approccio responsabile ci consente di evitare squilibri nutrizionali e metabolici, soddisfare il gusto attraverso una ricchezza di sapori, combinando tutte le sostanze nutritive (proteine, carboidrati, grassi), sali minerali e vitamine necessarie all organismo per mantenersi in buona salute”.

“L’accesso al cibo sano e la sicurezza alimentare sono al centro del dibattito internazionale, finalmente. Purtroppo – ha precisato il ministro – i dati ci dicono che non siamo ancora in linea con l obiettivo ‘fame zero’ e che occorre lavorare molto per raggiungere questo traguardo entro il 2030.

La Presidenza italiana del G20 ha posto questo obiettivo al centro della propria Agenda”.