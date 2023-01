Precipita al suolo da 4 metri, ricoverato in codice rosso

Tragedia sforata in Puglia, dove un uomo precipita al suolo da 4 metri e viene immediatamente ricoverato in codice rosso.

Il terribile incidente domestico si è verificato in via Pirandello, nel comune di Taurisano, in provincia di Lecce, con la vittima caduta da una scala e soccorsa dopo che le sue condizioni sono apparse subito gravi.

Precipita al suolo da 4 metri, è grave

Sullo stato di salute attuale dell’uomo vittima dell’incidente non ci sono notizie aggiornate, si sa solo che al momento del ricovero nella giornata del 9 gennaio il suo triage era codificato con il colore di massima urgenza.

Da quanto si apprende comunque a Taurisano in mattinata si è verificato un grave incidente domestico. Tutto è accaduto in via Pirandello, al civico 6 ed a riportare severi traumi fra cui uno alla testa un uomo.

L’arrivo dei soccorritori e dell’Arma

I media territoriali spiegano che lo stesso sarebbe precipitato da una scala in alluminio e che l’impatto al suolo è stato molto violento. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato a razzo all’ospedale Vito Fazzi di Lecce in codice rosso.

Sul luogo sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri della territoriale che hanno avviato i rilievi sul brutto incidente domestico.