Precipita bus a Capri, morto l’autista, diversi feriti

Napoli, 22 lug. (askanews) – Ha fatto un volo di 5 metri dopo aver sfondato il guard rail il bus di linea con 11 persone a bordo, uscito di strada nell’isola di Capri, nella zona di Marina Grande. Oltre dieci i feriti, alcuni gravi, l’autista del mezzo è deceduto.

“Ho sentito questo boato e ho visto il pullman che cadeva giù mi sono precipitato per aiutare tutte le persone, in particolare il bambino, mi sono tuffato nel pullman per prenderlo”.

Il bus era pieno di gente perché in mattinata si era verificato un guasto alla funicolare; è precipitato dalla strada per cause ancora da accertare, proprio sopra uno stabilimento balneare pieno di turisti.

