Precipita dal balcone e muore, era una professoressa di educazione fisica in pensione: la tragedia è avvenuta in provincia di Frosinone ed ha sconvolto gli abitanti della cittadina di Sora.

Lì, in Ciociaria, un’insegnante in pensione è morta dopo essere precipitata da un balcone al secondo piano di un palazzo.

Ex docente precipita dal balcone e muore

Tutto è accaduto nel pomeriggio e la notizia della terribile morte della docente ha sconvolto la città. La donna era molto conosciuta infatti in virtù dell’attività didattica svolta per anni. Da quanto si apprende intorno alle 14 e per cause tutte da chiarire la pensionata è precipitata dal balcone dell’abitazione dove viveva.

Dopo un volo di diversi metri la poveretta è finita al suolo ed è stata ritrovata nel cortile interno del condominio. I coinquilini hanno dato l’allarme all’Ares 118 ed un’ambulanza è partita dall’ospedale cittadino.

L’arrivo di soccorritori e carabinieri

Purtroppo una volta sul posto i sanitari hanno potuto solo asseverare il decesso a causa di severi traumi. Sul posto sono giunti con solerzia anche i carabinieri del comando Compagnia di Sora: ai militari il compito di effettuare rilievi e verbalizzazioni.

Fanpage scrive che “non è ancora chiaro cosa sia successo, se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario”. Quel che è certo è che quella morte ha sconvolto famiglia e comunità della vittima.