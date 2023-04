Precipita dal balcone, fidanzato di una 22enne indagato per istigazione al suicidio

Qualcosa non quadra e la magistratura vuole fare chiarezza di una ragazza che è precipitata dal balcone, ecco perché il fidanzato di quella 22enne è indagato per istigazione al suicidio. Dai media si apprende che per la morte di Giada Calanchini la procura sarda inscrive a registro il 25enne Nicola Tanda. La giovane romana era precipitata dal terzo piano di una abitazione del centro di Bosa, in provincia di Oristano, in via Del Ginnasio.

Precipita dal balcone, indagato il fidanzato

Il suo ex fidanzato pare fosse presente la notte tra domenica e lunedì scorsi, quando la coppia era tornata insieme. Fanpage spiega che secondo fonti degli inquirenti quello dell’iscrizione a registro è un atto dovuto per la Procura di Oristano. Con esso sarà infatti possibile effettuare gli accertamenti tecnici: rilievi sull’immobile, sui telefonini dei giovani e soprattutto l’autopsia sul corpo della 22enne. L’esame tanatologico verrà eseguito nella mattinata di domani, giovedì 27 aprile, all’ospedale San Martino di Oristano. Ovviamente in quale frangente serve che ogni parte nomini ed indichi un suo consulente. A condurre l’autopsia sarà l’anatomopatologo Roberto Demontis.

Le parole del papà di Giada su Nicola

Il papà di Giada aveva già precisato sul Messaggero: “Non ho alcun dubbio su quel ragazzo e so per certo che sta soffrendo quanto e come me che sono il padre. È stato un gesto plateale da parte di mia figlia che, forse, non voleva spingersi davvero a tanto, penso che la situazione le sia sfuggita di mano“. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Macomer,in particolare su quanto accaduto prima della tragedia al Bosa Beer Festival. Da quanto si apprende la 22enne si era trasferita in Sardegna qualche anno fa per amore del ragazzo e dopo la caduta era stata trasferita in ospedale ma era spirata dopo 12 ore presso l’ospedale San Francesco di Nuoro.