Una morte su cui fare chiarezza, è quella di una giovane mamma che precipita dal balcone di casa a Brescia, incidente dopo il quale la 31enne muore in ospedale. La donna era uscita e ad un certo punto c’era stato quel terribile volo e quella caduta. Secondo quanto riportato da Il Giornale di Brescia la vittima del sinistro, di origini indiane, è caduta giovedì pomeriggio dal secondo piano del palazzo in cui viveva con la famiglia.

Precipita dal balcone, muore 31enne indiana

L’abitazione teatro della tragedia si trova in Via Sorbana a Brescia, nel quartiere Fiumicello. La poveretta avrebbe fatto un volo di diversi metri che l’ha uccisa malgrado l’intervento del 118 ed un immediato ricovero in ospedale. E i media spiegano anche che sul fatto la Procura ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia.

Le indagini dei carabinieri e la ricostruzione

Stanno indagando i carabinieri che dopo i rilievi pare abbiano confermato l’ipotesi dell’incidente domestico. Ma con quale dinamica? Pare che la giovane mamma sia uscita sul balcone per prendere un po’ d’aria e qui avrebbe perso l’equilibrio, per cause ancora in corso di accertamento. La donna lascia il marito e due figlie ancora piccole.