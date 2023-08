Uomo di 34 anni precipita dal cavalcavia con il furgone che stava guidato: è successo in provincia di Avellino, nel comune di Calabritto. Il conducente del mezzo è morto sul colpo dopo un volo di 30 metri.

Precipita dal cavalcavia con il furgone, morto un 34enne a Calabritto

È stato identificato come Mariano Spatola il 34enne che ha perso la vita nel drammatico incidente che si è consumato sabato 5 agosto 2023, poco dopo lo scoccare della mezzanotte, sulla Strada Provinciale 691, nota come Fondo Valle Sele. Il sinistro è avvenuto in corrispondenza del chilometro 18,200, in direzione Lioni, nel comune di Calabritto, in provincia di Avellino.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, pare che il 34enne – titolare di una pizzeria – abbia improvvisamente perso il controllo del furgone che stava guidando per cause in fase di accertamento. Perso il controllo del mezzo, il veicolo è caduto dal cavalcavia e si è violentemente schiantato nel dirupo sottostante dopo aver compiuto un volo di circa 30 metri, provocando la morte sul colpo di Spatola.

Soccorsi e indagini in corso

L’incidente mortale è stato segnalato alle forze dell’ordine da un passante che ha notato il furgone precipitato nel dirupo. I vigili del fuoco del distaccamento di Lioni sono prontamente intervenuti sul posto, insieme alle forze dell’ordine e a un’ambulanza del 118.

Gli uomini del 115 hanno avuto difficoltà a raggiungere il furgone a causa della fitta vegetazione. Quando sono arrivati al mezzo, hanno constatato l’avvenuto decesso del conducente. Il corpo di Spatola è stato recuperato con il supporto di una squadra speleo-alpino-fluviale (S.A.F.), giunta dal distaccamento di Eboli, Comando di Salerno. È stato, poi, chiesto anche l’intervento di una autogru proveniente dalla sede centrale del Comando di via Zigarelli, usata per recuperare il veicolo.

Sul caso, stanno indagando i carabinieri della stazione di Calabritto e della Radiomobile di Montella al fine di determinare l’esatta dinamica dell’accaduto.