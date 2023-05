Precipita dalla finestra di un hotel a Cagliari: morto sindaco polacco di 44 anni

La scena che si è parata davanti gli occhi di un cittadino della Sardegna che in quel momento passava è stata terribile, precipita dalla finestra di un hotel a Cagliari ed un sindaco polacco di 44 anni presente in città è morto in modo orribile e violento. I media parlano di un volo dal quarto piano che non ha lasciato scampo all’amministratore malgrado i soccorsi tempestivi del 118.

Precipita dalla finestra di un hotel: è morto

La tragedia si è consumata a Cagliari, dove un 44enne primo cittadino di una città polacca, è morto cadendo dal davanzale della finestra. Il volo è stato dal quarto piano dell’hotel dove si trovava insieme ad alcuni connazionali per una serie di visite istituzionali legate al periodo in cui l’impegno della Polonia nella Campagna d’Italia del 43/44 viene ricordato. Tutto pare sia accaduto intorno alle 2 di questa mattina, all’hotel Due Colonne in centro storico, in via Sardegna.

La ricostruzione della Squadra Mobile

La ricostruzione della Squadra Mobile della polizia parla di come il sindaco pare fosse in camera con un collega. Sembra che l’uomo fosse seduto sul davanzale della finestra, poi avrebbe perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto per diverse decine di metri. Nessuna chiave di lettura per una ipotetica aggressione, solo un terribile incidente i cui esiti erano stati notati da un passante. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che tuttavia non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso dell’uomo.