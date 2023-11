Precipita in un burrone in aperta campagna: morto un anziano

L'anziano caduto nel burrone era un uomo di 81 anni, ancora sconosciute le cause dell'incidente

Paolo Pellegrino, un anziano di 81 anni, è caduto in un burrone nelle campagne di Molino nel messinese, intorno alle 9 di questa mattina.

Anziano precipita in un burrone

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, allertati dal Comando provinciale di Messina. La vittima, tuttavia, era morta sul colpo a seguito delle gravi ferite riportate. Il personale sanitario che si è calato nel dirupo, infatti, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La zona in cui si trovava il corpo è da subito risultata particolarmente impervia e di difficile accesso. Per questo motivo ci si è avvalsi dell’aiuto di elicotteri e soccorritori aerei.

Le operazioni di recupero

Grazie all’impiego degli elicotteri il cadavere è stato allontanato dal burrone e trasportato fino alla zona scelta per l’atterraggio, ossia il campo sportivo di Santa Margherita. I soccorritori, dopo essersi calati con il verricello, hanno posizionato il corpo su di una barella e lo hanno issato a bordo. Hanno preso parte alle operazioni di recupero anche i carabinieri della stazione locale, al fine di assicurare l’assistenza necessaria durante tutta la procedura. La Procura ha disposto che venga eseguita l’autopsia sulla salma, al fine di far luce sulla dinamica dell’incidente.