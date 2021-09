Precipita mezzo dei Vigili del Fuoco: morto un giovane pompiere

Precipita un mezzo dei Vigili del Fuoco a Ratten, in Austria. Bilancio gravissimo: tre i feriti mentre un giovane pompiere ha perso la vita.

Tragico incidente nel pomeriggio di venerdì 10 Settembre 2021 a Ratten, un comune austriaco di 1.178 abitanti nel distretto di Weiz, in Stiria. Un mezzo dei Vigili del Fuoco è precipitato in una scarpata ribaltandosi fino a giungere vicino ad un torrente.

L’incidente ha provocato la morte di uno dei quattro Vigili del Fuoco presenti a bordo del mezzo. Gli altri sono rimasti gravemente feriti.

Precipita mezzo dei Vigili del Fuoco: la ricostruzione

In base ad una prima ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine austriache, i Vigili del Fuoco di Ratten avrebbero prontamente risposto ad una chiamata per un intervento. Al termine del proprio lavoro, sulla via del ritorno, l’incidente fatale.

Il Vigile del Fuoco che in quel momento si trovava alla guida del mezzo sarebbe stato costretto a sterzare per evitare l’impatto contro un’auto che giungeva dalla parte opposta.

La strada però non avrebbe retto il peso del mezzo cedendo inevitabilmente. Il pesante veicolo sarebbe quindi precipitato lungo un pendio.

Precipita mezzo dei Vigili del Fuoco: le vittime

Sul posto sono immediatamente intervenute tutte le autorità competenti alle quali spetta l’arduo compito di capire l’esatta dinamica dei fatti e le responsabilità delle persone coinvolte. Le verifiche sono ancora in corso.

Il conducente di 24 anni, un Vigile del Fuoco di 40 anni e un pompiere di 19 anni sono rimasti gravemente feriti.

Un altro vigile del fuoco di 30 anni, invece, ha invece purtroppo perso la vita.

Precipita mezzo dei Vigili del Fuoco: i messaggi

Tanti i messaggi di cordoglio giunti ai Vigili del Fuoco di Ratten e alle famiglie dei quattro pompieri coinvolti nell’incidente. Tra questi anche un messaggio dei Vigili del Fuoco dell’Alto Adige scritto via social: “Abbiamo appreso la tragica notizia della morte di un vigile del fuoco di Ratten in Stiria.

Il tragico incidente è accaduto oggi pomeriggio nel viaggio di rientro da un’intervento, altri colleghi sono rimasti feriti. Le nostre più sentite condoglianze”.

Queste le parole usate dai Vigili del Fuoco dell’Alto Adige per esprimere la loro vicinanza e la loro solidarietà nei confronti dei colleghi austriaci in seguito alla terribile tragedia che ha sconvolto l’intera comunità.

