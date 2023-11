Operaio precipita nella diga e muore dopo aver notato per 10 minuti

Operaio precipita nella diga e muore dopo aver notato per 10 minuti

Una tragedia ha coinvolto la diga di Sernio-Lovero nella provincia di Sondrio. Amilcare Marchetti, un operaio di 54 anni, è morto tragicamente mentre svolgeva lavori di manutenzione presso il bacino artificiale gestito da A2A, lasciando una comunità e una famiglia addolorate.

Precipitato nell’acqua gelida

Il dramma si è consumato ieri, venerdì 24 novembre, quando Marchetti è precipitato nell’acqua gelida della diga. Le circostanze esatte dell’incidente non sono ancora chiare e sono oggetto di approfondite indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tirano. Tuttavia, sembra che l’operaio, per cause ancora sconosciute, sia scivolato nell’acqua della diga durante l’intervento di manutenzione.

Il tentativo di sopravvivenza

Ciò che ha suscitato grande amarezza è il coraggioso tentativo di sopravvivenza di Marchetti, che ha lottato nuotando per ben dieci minuti nell’acqua ghiacciata. Purtroppo, nonostante i suoi sforzi, è stato colto dalla stanchezza e alla fine è annegato. I soccorritori dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno recuperato il suo corpo durante la notte.

Aperta un’inchiesta

L’apertura di un’inchiesta da parte della Procura di Sondrio è finalizzata a chiarire le circostanze che hanno portato a questa tragedia. Si cercherà di stabilire se l’operaio fosse dotato di un giubbotto salvagente e delle attrezzature di sicurezza necessarie per svolgere tale incarico. La possibilità di svolgere un’autopsia sarà valutata nei prossimi giorni.