Una donna è precipitata per 7 metri in un pendio in località San Rocco, in provincia di Bergamo. La donna è grave all'ospedale San Gerardo di Monza.

Precipita per 7 metri in un pendio: grave una donna

Una donna è precipitata per circa sette metri dopo essere scivolata lungo un sentiero ed essere caduta in un pendio. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 17 marzo. La donna, di 60 anni, è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza. La telefonata di emergenza ai soccorsi è arrivata pochi minuti prima delle 17 da Cazzaniga, in provincia di Bergamo. I mezzi di emergenza inviati dalla centrale operativa dell’Azienda Regionale Emergenza e Urgenza hanno raggiunto la donna in località San Rocco, in una zona particolarmente impervia.

Le condizioni della donna

La donna è precipitata per sette metri e ha riportato delle ferite gravi. Secondo quanto riportato, la sessantenne ha riportato un trauma cranico commotivo e un trauma toracico. Le sue condizioni sono apparse gravi fin dal primo momento. Sul luogo dell’incidente, insieme al personale sanitario, sono arrivati anche i tecnici del Soccorso Alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri.